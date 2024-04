Após revés, Marquinhos cita que Fluminense precisa reagir: ‘Corrigir os erros’

Desde o início da temporada, o Fluminense não consegue repetir o bom futebol que o consagrou na última temporada com o título da Libertadores. Assim, a equipe carioca perdeu para o Corinthians por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da apática atuação do time como um todo, Marquinhos citou que o Tricolor sabia da dificuldade do confronto e terá que corrigir os erros para a sequência da temporada.

“Sabíamos que ia ser um jogo difícil. A chance que eles tiveram foi em erro nosso. Temos que trabalhar para corrigir os erros e não cometê-los mais. É complicado. No Campeonato Brasileiro, qualquer ponto que deixa de somar é difícil. O resultado não é o que esperávamos, mas agora é levantar a cabeça e seguir em frente porque temos uma temporada maravilhosa pela frente”, disse o atacante.

Ao longo da partida, o Tricolor errou constantemente a saída de bola, dando espaços para o adversário levar perigo à meta do goleiro Fábio. Antes mesmo do primeiro gol, Germán Cano, que é centroavante, já tinha errado um passe na entrada da área e, por pouco, o Corinthians não abriu o placar.

Sendo assim, Wesley aproveitou dois vacilos defensivos e marcou duas vezes, ainda no primeiro tempo. No início da etapa final, Cacá, de cabeça, completou o triunfo. Com o resultado, o Fluminense despencou para a 15ª colocação, com quatro pontos.

Olho na agenda

Na próxima rodada, os comandados de Fernando Diniz medem forças com o Atlético-MG, no sábado (4), às 16h (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. A partida não será no Rio de Janeiro em virtude do show da cantora Madonna, em Copacabana. Além disso, o Tricolor atua no mesmo estádio na quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, pela terceira fase da Copa do Brasil.