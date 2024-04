Jaden Smith faz postagem aleatória com a camisa do São Paulo

Uma das fotos da postagem de Jaden Smith com a camisa do São Paulo - (crédito: Foto: Instagram/@c.syresmith)

O São Paulo esteve envolvido em uma situação inusitada, no último domingo (28). O artista Jaden Smith, de 25 anos, filho do ator Will Smith, fez uma postagem em sua conta no Instagram com a camisa 2 do Tricolor Paulista. Assim, a publicação recebeu comentários do presidente do clube do Morumbi, Julio Casares, e de uma legião de torcedores.

Na legenda, o ator escreveu “Nova York, Nova York”. A postagem do artista, aliás, tem influência da empresa New Balance, com que ele tem parceria. A mesma companhia é a fornecedora de material esportivo do São Paulo.

O Tricolor Paulista também publicou a foto do rapper com o uniforme e escreveu na legenda “Encontrou a felicidade”. No caso, em alusão ao filme “À Procura da Felicidade”, de 2006, que ele e seu pai foram protagonistas e teve muito sucesso.

A propósito, Jaden ficou próximo de conhecer a cidade de São Paulo, neste ano. Afinal, ele faria uma apresentação no festival Lollapalooza, que ocorre anualmente no Autódromo de Interlagos. Entretanto, cancelou o show

São Paulo dentro de campo

O Tricolor Paulista não tem bom início de trajetória no Campeonato Brasileiro. Após três jogos, ocupa a 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento, com três pontos. Sua campanha até aqui no torneio é composta por uma vitória sobre o Atlético Goianiense, fora de casa, em seu último compromisso. Além de duas derrotas para Fortaleza e Flamengo.

Nesta segunda (29), o São Paulo tem pela frente já um clássico estadual com o Palmeiras, que fecha a quarta rodada da Série A. O confronto com o arquirrival, aliás, ocorre, às 20h (de Brasília), no Morumbi.

