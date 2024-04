Reviravolta? Ramón Díaz terá reunião com SAF e pode permanecer no Vasco; entenda

Ramón Díaz ainda pode permanecer no Vasco e terá reunião no CT nesta segunda-feira (29) - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O pedido de demissão do técnico Ramón Díaz ganhou um novo capítulo nas últimas horas. Afinal, ainda existe a possibilidade do treinador argentino seguir no comando do Vasco. Uma reunião nesta segunda-feira (29) entre ambas as partes irá acontecer no CT Moacyr Barbosa para definir o futuro do Cruz-Maltino. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT.

Depois da goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, no sábado (27), em São Januário, o treinador e seu auxiliar Emiliano Díaz pediram demissão do clube carioca. No entanto, Lúcio Barbosa, CEO da SAF, entrou em contato com ambos durante o restante do final de semana, porém não obteve qualquer retorno.

Vale lembrar que o clube anunciou a saída do comandante cerca de 20 minutos após o fim da partida. Em um pronunciamento oficial, o Ramón afirmou que entregou o cargo e comunicou também a saída do gerente de futebol Clauber Rocha. Além disso, informou aos jogadores sobre seu desligamento.

No entanto, o argentino teria repensado sobre a decisão após a conversa com os jogadores. Alguns choraram e pediram a permanência, e assumiram a responsabilidade. Apesar disso, o anúncio da saída segue nas redes sociais do clube, algo que gerou incômodo. Inclusive, alguns membros da comissão técnica querem permanecer no clube.

No momento, a tendência é que esses profissionais deixem o clube de forma oficial. Por outro lado, a permanência não está descartada, já que acontecerá uma conversa no CT na tarde desta segunda-feira (29) entre membros da SAF Cruz-Maltina e a comissão técnica de Ramón Díaz.

