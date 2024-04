Abel Ferreira tem desempenho equilibrado contra o São Paulo

Na noite desta segunda-feira (29), o Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão e mede forças diante do São Paulo, no MorumBIS.

O confronto é importante para o Verdão, que não somou vitórias nas últimas duas partidas do torneio nacional, ou seja, precisa vencer fora de casa.

Até o momento, o time comandado por Abel Ferreira somou apenas quatro pontos e aparece na 14ª colocação do Brasileirão.

São Paulo

Apontado como uma pedra no sapato do português no Brasil, o São Paulo promete fazer jogo duro para Abel Ferreira e seus comandados. Além disso, contam com o técnico Luis Zubeldia, que estreou com vitória no Tricolor.

Apesar de algumas vitórias importantes do São Paulo nos últimos anos, Abel Ferreira costuma ferir o time do MorumBIS. Desde a sua chegada ao Palmeiras, o treinador dirigiu o time em 22 partidas no Choque-Rei. Foram sete vitórias, sete derrotas e oito empates.

Na galeria de vitórias épicas, Abel Ferreira tem a final do Paulistão 2022 guardada dentro do peito. Após ser derrotado na ida , o português deu a volta por cima na volta e aplicou uma goleada por 4 a 0 para ficar com taça.

Ainda cabe na lista de triunfos uma goleada por 5 a 0 na temporada passada pelo Brasileirão. Anteriormente, ele também tem uma classificação pelas quartas de final da Libertadores 2021. O Verdão sagrou-se campeão do torneio mais tarde.

