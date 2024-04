Botafogo mantém melhor ataque do BR-24, disparado, por mais uma rodada

O Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0, na manhã deste domingo (28), no Maracanã. Ao fim do dia, o Glorioso confirmou a liderança isolada desta edição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, ao chegar ao terceiro triunfo consecutivo na competição. Mas o Glorioso do técnico Artur Jorge quis mais. Afinal, pela segunda jornada consecutiva, o Alvinegro mantém, disparado, o melhor ataque do torneio.

O time marcou dez gols em quatro jogos, números que correspondem a uma média de 2,5 por embate. Neste quesito, o Botafogo coloca uma boa vantagem sobre os concorrentes. As equipes que aparecem mais nítidas no retrovisor são Atlético e Cruzeiro, segundo e sétimo lugar, respectivamente. Os mineiros têm sete gols cada um.

A artilharia do Botafogo está bem divida: Tiquinho (2), Savarino (2), Barbosa (2), Júnior Santos (1), Luiz Henrique, Montes (1), Luiz Henrique (1) e Ponte (1).

Até aqui, o Botafogo é, também, um dos setes times que marcaram em todos os compromissos. São Paulo, Criciúma, Fortaleza, Bragantino, Bahia e Juventude também estão neste bolo. Porém, os três primeiros têm jogos a menos. O Tricolor encara o Palmeiras, nesta segunda-feira, no MorumBIS, para quitar o débito. Já Tigre e Leão tiveram o encontro adiado.

Técnico do Botafogo, o exigente Artur Jorge, porém, não está 100% satisfeito. Para ele, os números indicam, sim, que o Glorioso está quase lá.

“Conseguimos nessa altura ver alguma ideia do que pretendo para a equipe, não completamente, não totalmente em cima de alguns princípios. Estruturalmente, dentro das dinâmicas, já muito perto disso, falta aumentar a intensidade, acrescentar mais valor à ideia”, disse o treinador, após o clássico diante do Flamengo.

