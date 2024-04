Karoline credita derrota do Flamengo à destruição de amuleto da sorte

Quebra de positividade! A influencer Karoline Lima creditou a derrota do Flamengo para o Botafogo por 2 a 0 à destruição de um amuleto da sorte. Ela namora o zagueiro Léo Pereira, do Rubro-Negro, e sempre acompanhava os jogos do amado com uma bolsa em formato de coração. Segundo ela, o item sofreu danos logo no início do clássico.

“Amigos, estou arrasada. Nos primeiros minutos de jogo minha bolsa caiu e quebrou, e coincidentemente o time perdeu hoje. É a primeira vez que vou em um jogo do Flamengo e perdemos!”, relatou Karoline em suas redes sociais.

Posteriormente, ela exibiu a parte da bolsa que sofreu danos.

“A pobre ficou toda rachada… Estou triste”, complementou.

A partir disso, torcedores do Flamengo mandaram mensagens para a influenciadora e sugeriram uma vaquinha para comprar uma nova.

Namoro com Léo Pereira e nova fase no Flamengo

Desde a sua chegada ao Flamengo, o defensor Léo Pereira vive seu melhor momento no clube, nesta temporada. Coincidentemente, no mesmo período em que assumiu relacionamento com Karoline. Assim, os torcedores responsabilizaram o fato de o jogador estar apaixonado ao crescimento do seu rendimento. Inclusive, ele recebeu o apelido de “Karolino”.

Assim que os dois começaram a namorar, Karol passou a assistir a todos os jogos do Flamengo como mandante no Maracanã e se tornou um amuleto da sorte. Anteriormente, Léo Pereira nunca havia se consolidado na equipe. A propósito, até se envolveu em polêmica, quando faltou um treino da equipe.

O xerife, naquela época, alegou que não estava se sentindo bem e, no mesmo dia, foi flagrado em uma balada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No momento ruim, o atleta chegou a ganhar o apelido de “Léo Peneira”.

Histórico de relacionamento com jogador de futebol

Karoline já se envolveu com outro jogador de futebol, o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e Seleção Brasileira. O casal teve uma filha, a Cecília, mas o relacionamento foi turbulento. Inclusive, na gravidez, eles chegaram a ter atritos e buscaram a Justiça.

