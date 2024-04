Quem vai ganhar o clássico São Paulo x Palmeiras?

O jogador Flaco L..pez, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do S..o Paulo FC, durante partida v..lida pela final, da Supercopa Rei, no Est..dio Mineir..o. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Nesta segunda-feira (29/4), São Paulo e Palmeiras se enfrentam no MorumBIS. O Choque-Rei será às 20h (de Brasilia) e fecha a quarta rodada do Brasileirão. Este duelo foi tema desta semana do programa Terrabolistas, do Terra. Para a bancada, o equilíbrio marcará o duelo, mas as duas equipes tem, suas armas para buscar um bom resultado.

Para o narrador Fernando Camargo, é uma complicação colocar um favorito neste jogo.

“Este é um dos poucos clássicos que o fator campo interferem para os dois lados. Afinal, o Palmeiras sofre quando joga no Morumbi e o São Paulo quando vai no Allianz, também. Vejo os dois muito parecidos. Nesta rivalidade que está muito aflorada fora de campo depois das discussões Abel Ferreira-Calleri, do Casares com a Leila trocando farpas” disse para em seguida analisar os pontos de cada agremiação:

“O Palmeiras teve um dia a mais para descansar, vem de viagem longa, mas uma virada épica. Mas o São Paulo, que jogou um dia depois, vem de viagem de uma cidade sem altitude. Há coisas podem interferir no jogo, Veiga, por exemplo não está num bom momento e Zé Rafael está fora. Em compensação, o Verdão conta com a fase do Endrick, quando põe a bola no pé, é o cara do Palmeiras. Já os torcedores do São Paulo estão empolgados com os “Cavaleiros do Zubeldia”. Mas é um jogo muito igual e Palmeiras com seu elenco e jeito forte, mas no Morumbi, o São Paulo tem o apoio do torcedor. Assim, se Veiga não jogar ou jogar abaixo. O São Paulo tem boas chances”.

Favoritismo para…

Outra convidada da semana, a jornalista Amanda Porfírio vê favoritismo pendendo para um lado:

A certeza é que será um jogão. O São Paulo está muito motivado, mas o Palmeiras também. Fico na torcida que não seja um jogo chato, como foi Palmeiras x Flamengo, na terceira rodada. Mas pra não ficar em cima do muro, eu coloco o Palmeiras como favorito.

Já a âncora Aline Kuller lamenta que a CBF tenha colocado um jogo que hoje é a maior rivalidade paulista numa data nada nobre e indica o Verdão com leve favoritismo.

“Dá uma tristeza quando vejo um jogo tão importante na noite de uma segunda-feira… Mas o Palmeiras não perde para o São Paulo no MorumBis em Brasileiros há sete anos.”

“Está com jeito de empate. O Sao Paulo vem de duas vitórias. O Palmeiras, vem de uma remontada épica ganhando fora de casa de um time muito bom como o Del Valle, na Libertadores” finalizou Dario Vasconcelos, membro fixo da bancada.

São Paulo e Palmeiras, no Brasileirão

A vitória vai colocar o time na parte de cima da tabela. No momento, o Palmeiras tem quatro pontos, em 13º lugar e o São Paulo três pontos, em 16º.

Terrabolistas

O Terrabolistas é um programa semanas do Terra, ao vivo sempre às segundas-feiras, às 10h (de Brasília). Mas você pode acompanhar o programa sempre que quiser, basta acessar e se inscrever o canal no Youtube do Terra. Para assistir ao programa desta segunda-feira (29/4), é só clicar abaixo: