Diniz exime arbitragem e vê desgaste em derrota do Fluminense

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, eximiu a arbitragem de culpa na derrota do Tricolor para o Corinthians, no último domingo (28). Na coletiva após o jogo, afinal, o comandante apontou para outro fator no revés: o desgaste do jogo no Paraguai, contra o Cerro Porteño, na última quinta (25), pela Libertadores.

“O árbitro não teve nada a ver com o resultado da partida. Fez uma boa arbitragem, está tudo certo. Obviamente tem um ponto a se levar em consideração. Jogamos lá (no Paraguai) em um campo muito pesado, muito desgastante. O tempo de recuperação é muito pouco, as viagens, o sono, tudo meio comprometido. Isso é uma coisa para pontuar, só”, avaliou.

Para Diniz, porém, isso nem sempre é determinante para os resultados, com os erros dentro dos jogos tendo mais impacto na derrota de jogos como o de domingo, por exemplo.

“Mas não é para se esconder em relação a isso. Isso é uma coisa que pesa quando a gente já teve cinco dias para se preparar. E também não estou me queixando, porque vão ter dias que a gente teve cinco dias para se preparar e os outros times três. É só uma coisa para pontuar nesse jogo. Mas a gente também não pode usar isso como um fator determinante. O resultado tem muito mais a ver com os nossos erros, com a nossa falta de capacidade de fazer um jogo melhor do que a gente fez hoje (domingo)”, afirmou.

