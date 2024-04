Santos e Fluminense pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (30), às 15h, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com quatro pontos, o Tricolor Carioca tenta se aproximar do G-8, zona de classificação para as quartas de final da competição. Já o Peixe está na quarta posição, com sete pontos e tenta se firmar de vez entre os primeiros da tabela e aposta na força da sua casa para isso.

Onde assistir

A partida entre Santos e Fluminense pelo Sub-20, terá transmissão do SporTV

Como chega o Santos

O Peixe tenta se recuperar na competição, já que na rodada anterior conheceu sua primeira derrota no Brasileirão Sub-20. Afinal, após duas vitórias e um empate, o Santos perdeu para o Flamengo por 3 a 1, na Vila Belmiro e estacionou na tabela. Agora, o Alvinegro Praiano tenta retomar o caminho dos triunfos para se aproximar dos líderes.

Para isso, aposta novamente na força da sua torcida, já que a Vila Belmiro terá entrada gratuita para os torcedores assistirem a partida. A grande aposta fica por conta do atacante Mateus Xavier, artilheiro da equipe na competição

Como chega o Fluminense

Por outro lado, os Moleques de Xerém estão há dois jogos sem perder e visitam os Meninos da Vila decididos a seguir pontuando para subir na tabela. Depois da vitória sobre o Goiás, em casa, por 1 a 0, o Flu vem de empate sem gols contra o Botafogo, no Nilton Santos e não conseguiram engrenar na competição.

Contudo, para a partida, o Tricolor das Laranjeiras ganharam o desfalque dos atacantes João Lourenço e Marcão, entregues ao departamento médico. Afinal, ambos estiveram em campo na quinta-feira passada (25), sendo que o primeiro começou jogando, enquanto o segundo entrou em ação na etapa final.

SANTOS X FLUMINENSE

Quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 30/04/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS:Jackson; Guilherme Cruz, João Alencar, João Ananias e Pedro Hian; Kenay, Yuri e Matheus Lima; Dudu, Mateus Xavier e Luca Meirelles. Técnico: Orlando Ribeiro

FLUMINENSE: Diego; Miguel, Cintra, Kayky Almeida e Rafael Monteiro; Lourenço, Luan Freitas, Riquelmy, Enzo e Isac; Nascimento. Técnico: Rômulo Rodriguez

Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Assistentes: Leonardo Tadeu Pedro (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP)

