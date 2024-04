Decisão tomada! Lúcio Barbosa bate o martelo, e Ramón Díaz deixa o Vasco

Lúcio Barbosa fecha as portas para Ramon e Emiliano Díaz no Vasco - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Fim da linha para Ramón Díaz no Vasco. Ficou definido, nesta segunda-feira (29), que não há chance de reviravolta no caso e o treinador e seu filho, Emiliano Díaz, não seguem no Cruz-Maltino.

O CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, foi quem comunicou a dupla da decisão, por telefone. A informação foi dada inicialmente pelo jornal “Extra” e confirmada pelo Jogada10.

A versão do Vasco é de que Ramón Díaz pediu demissão após a derrota por 4 a 0 para o Criciúma, em São Januário, no último sábado (27). O novo gerente executivo da SAF, Pedro Martins, apesar de ainda não anunciado, esteve no CT Moacyr Barbosa para trabalhar em busca de um novo treinador.

