Empresa contratada por Textor aponta irregularidade em gol do Botafogo contra o Flamengo

A “Good Game!”, empresa contratada por John Textor para analisar erros de arbitragem, apontou irregularidade no segundo gol do Botafogo contra o Flamengo, no domingo (28).Assim, segundo relatório, houve falta de Diego Hernandez em Fabrício Bruno, em lance que antecedeu o gol de Savarino, o segundo da vitória por 2 a 0.

“Contato da perna direita do jogador do Botafogo na perna esquerda do jogador do Flamengo na origem do desequilíbrio e sem contato com a bola. Falta válida não apitada. Gol irregular aceito”, diz trecho do relatório da “Good Game!”.

Anteriormente, a empresa analisou lances do Brasileirão do ano passado.

Em resumo, para o clássico de domingo, o Botafogo contratou o serviço da empresa para fazer um “tempo real” com as decisões da arbitragem.

Relatos da arbitragem sobre o lance

Logo após o término da partida, a CBF disponibilizou a conversa entre o Raphael Claus, árbitro de campo, e Rodolpho Toski Marques, árbitro de vídeo da partida.

“Para mim não foi nada. Cavou muito, Toski. Ele jogou a perna e se atira. Cavou muito”, disse Claus.

“Estou de acordo. Sem impacto. Gol confirmado, não teve impacto. Contato normal de jogo, lateralizado. Ele sente o contato e se atira”, respondeu, em seguida, Toski.

