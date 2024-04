Presidente do Inter reclama de pênalti não marcado: ‘Um lance crucial’

Alessandro Barcellos ficou bem revoltado depois do empate entre Internacional e Atlético-GO por 1 a 1 no Beira-Rio. O presidente colorado, dessa forma, concedeu uma entrevista para imprensa depois do jogo e fez duras críticas ao árbitro por um pênalti não marcado no segundo tempo.

Pênalti para o Inter?

Após uma cobrança de escanteio, Mercado subiu para cabecear, mas se enrolou com marcador adversário e caiu dentro da área. Na visão de Alessandro Barcellos, houve infração na jogada. No entanto, Daiane Muniz, árbitra de vídeo, não solicitou revisão no VAR.

“Eu desafio todos a olharem novamente o lance claríssimo de pênalti no Mercado. Podem os canais nacionais e internacionais. Eu tinha dúvida se a bola estava em jogo, mas o plano aberto mostra claramente. Temos ferramentas, o VAR. A árbitra estava três ou quatro metros do lance, mas passou batido. Um lance crucial”, disse Alessandro Barcellos.

Em seguida, Alessandro Barcellos continuou fazendo duas críticas para arbitragem e relembrou outros lances capitais da partida.

“O nosso gol passou quantas vezes no telão? O gol deles passou? Eu não vi. Não deveria passar? Tem certeza que não bateu? Ou o protocolo mostra para um e não a outro? Ainda houve um lance discutível em uma possível mão dentro da área, mas seguiu o jogo”, afirmou Alessandro Barcellos.

O Internacional entra em campo na próxima quarta-feira (01/05), diante do Juventude, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

