Flamengo confirma lesões de Arrascaeta e Pulgar

A fase do Flamengo não é boa, e as notícias também não. Na tarde desta segunda-feira (29), o clube comunicou que Arrascaeta sofreu uma “pequena lesão” na coxa direita. Além disso, confirmou a entorse no tornozelo esquerdo de Erick Pulgar. Em resumo, ambos os problemas foram ocasionados no clássico com o Botafogo.

Dessa forma, os estrangeiros estão fora da partida contra o Amazonas, na quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será no Maracanã.

Além dos dois, o técnico Tite também não conta com Cebolinha, também no departamento médico.

