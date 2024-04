Savarino analisa gols do Botafogo e rasga elogios para Artur Jorge: ‘Nós dá muita liberdade’

No último domingo (28/04), o Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã e conquistou mais uma vitória no Brasileirão. Com um gol e uma assistência, Savarino teve participação decisiva no clássico.

Flamengo x Botafogo

Aos oito minutos do segundo tempo, Savarino deu um belo passe para Luiz Henrique em uma cobrança de escanteio. O colombiano explicou depois do jogo que esta jogada já havia sido praticada e ensaiada nos treinos.

“Uma jogada que treinamos e ensaiamos no sábado. Luiz Henrique bateu muito bem na bola. Saiu o gol, é agradecer a Deus pela vitória de hoje. Tivemos oportunidades de fazer gols, fizemos, então ganhamos o jogo”, disse Savarino.

No fim do segundo tempo, Savarino recebeu um belo passe de Jeffinho e também marcou um gol no clássico.

“Eles já estavam lá na frente, Tchê Tchê recupera a bola, toca para Jeffinho, eu estava do lado, chutei com toda minha força e graças a Deus entrou”, disse Savarino.

Trabalho de Artur Jorge

Em seguida, Savarino rasgou elogios para Artur Jorge. O português está há poucas semanas no Rio de Janeiro, mas já vem construindo um bom trabalho no clube.

“A confiança que o treinador transmite para nós dentro de campo, nos dá muita liberdade, isso faz o time jogar. Aliás, aconteceu em vários momentos do jogo. Portanto, temos que continuar desse jeito, com os pés no chão, e fazer acontecer no próximo jogo”, afirmou Savarino.

Com três vitórias e um empate, os jogadores alvinegros estão na liderança isolada do Brasileirão. O Glorioso, dessa forma, entra em campo na próxima quinta-feira (02/05), diante do Vitória, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

