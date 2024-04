James Rodríguez é relacionado no São Paulo e pode voltar contra o Palmeiras

James tem 21 partidas com a camisa do São Paulo e dois gols marcados - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

O São Paulo terá uma novidade no clássico diante do Palmeiras nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no MorumBIS. James Rodríguez foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Luis Zubeldía e vai ficar no banco de reservas, segundo o “ge” O colombiano está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

O jogador sofreu a lesão muscular em um treinamento logo após a derrota para o Fortaleza por 2 a 1, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Por conta do problema, desfalcou a equipe contra Flamengo, Atlético-GO e Barcelona-EQU, este jogo pela Copa Libertadores.

Zubeldía conversou com James após a vitória sobre o time equatoriano, na última quinta-feira. O treinador conta com o experimente meia, contudo não garantiu a titularidade ao atleta.

Quem também pode reaparecer no São Paulo é o lateral-direito Moreira e o volante Luiz Gustavo. A dupla estava entregue ao departamento médico, no entanto foi liberada para voltar a atuar após longo período de ausência. Dessa maneira, eles podem pintar no banco, assim como James.

Estão fora do clássico Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão muscular) e Wellington Rato (sindesmose no tornozelo esquerdo e entorse).

Veja provável escalação do São Paulo

Assim, a provável escalação do São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alison e Luciano (Galoppo); Ferreira, André Silva e Calleri.

Por conta dos resultados da rodada, o São Paulo caiu para 16º lugar do Brasileirão, com três pontos em três rodadas. O Palmeiras tem quatro, na 14ª colocação.

