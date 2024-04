Flamengo apresenta vulnerabilidade defensiva no segundo tempo

O Flamengo vive um momento delicado na temporada. Afinal, os jogadores rubro-negros, que vinham apresentando atuações sólidas no Campeonato Carioca, sofreram sete gols nos últimos oito jogos em 2024.

LEIA MAIS: Flamengo confirma lesões de Arrascaeta e Pulgar

Defesa do Flamengo

O Flamengo tem voltado desatento depois do intervalo. Afinal, dos sete gols sofridos na temporada, seis aconteceram no segundo tempo. O sistema defensivo rubro-negro, que antes era uma fortaleza, agora vem se tornando uma preocupação para Tite em 2024.

O Flamengo sofreu gols contra Millonarios, Atlético-GO, São Paulo, Bolívar e Botafogo. No entanto, só um deles aconteceu no primeiro tempo. Os confrontos citados ocorreram no mês de abril e aconteceram nas disputas da Libertadores e do Brasileirão.

Gols sofridos pelo Flamengo em 2024

02/04: Millonarios 1 x 1 Fla – Daniel Ruiz Rivera (35/2°T)

14/04: Atlético-GO 1 x 2 Fla – Luiz Fernando (17/2°T)

17/04: Fla 2 x 1 São Paulo – Aldemir Ferreira (34/2°T)

24/04: Bolívar 2 x 1 Fla – Chico da Costa (02/1°T) e Bruno Sábio (17/2°T)

28/04: Fla 0 x 2 Botafogo – Luiz Henrique (08/1°T) e Savarino (46/2°T)

Aliás, o Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (01/05), diante do Amazonas, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os jogadores rubro-negros estão há três jogos sem vencer e chegam pressionados para estreia da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.