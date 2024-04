Com dois jogos no ES, veja programação semanal do Fluminense

O Fluminense já definiu sua programação do futebol para a semana. Afinal, a equipe tricolor tem dois jogos pela frente, ambos no Kleber Andrade, em Cariacica (ES), e já viaja na terça-feira (30) para Vitória, capital capixaba.

A viagem será após os treinos desta segunda (29) e da própria terça. Na quarta (1º), o time carioca enfrenta o Sampaio Côrrea-MA, pela terceira fase da Copa do Brasil, em jogo que marca a estreia tricolor na competição. A equipe maranhense – mandante do duelo – vendeu o mando do jogo de ida para Cariacica.

Quinta (2) e sexta (3), o time fará novos treinos, mas com horário e local ainda indefinidos. Já no sábado (4), é a vez do Fluminense ser mandante no Kleber Andrade. Será diante do Atlético-MG, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco ganha, então, folga no domingo (5).

Confira a programação

29/04 – Segunda-feira

– 15h30 – Treino – CTCC

30/04 – Terça-feira

– 9h – Treino – CTCC

– Após – Viagem Vitória (ES)

01/05 – Quarta-feira

– 16h – Copa do Brasil, Sampaio Corrêa x Fluminense, Estádio Kleber Andrade (ES)

02/05 – Quinta-feira

– A definir horário e local de treino

03/05 – Sexta-feira

– A definir horário e local de treino

04/05 – Sábado

– 16h – Campeonato Brasileiro, Fluminense x Atlético-MG, Estádio Kleber Andrade (ES)

05/05 – Domingo

– Folga

