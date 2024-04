Barcelona vira sobre Villarreal com hat-trick de Lewandoskwi no Espanhol

Lewandowski em disputa de bola com jogadores do Valencia - Foto: Lluis Gene/AFP via Getty Images - (crédito: Lluis Gene/AFP via Getty Images)

Em um jogo muito animado no Estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona venceu o Valencia por 4 a 2, de virada, em partida que ficou marcada por falhas dos goleiros. Mas, o grande destaque foi o atacante Lewandowski, com o hat-trick marcado, enquanto Fermín López completou o placar para os catalães. Pelo lado dos visitantes, Hugo Duro e Pepelu balançaram a rede neste duelo que encerrou a 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Além disso, nos acréscimos da primeira etapa, o goleiro Mamardashvili deixou o Valencia com um jogador a menos após ser expulso ao colocar a mão na bola fora da área.

Dessa maneira, o Barcelona segue com o objetivo de ficar na vice-liderança do Campeonato Espanhol e adiar, pelo menos por enquanto, o título do Real Madrid. O clube catalão chegou aos 73 pontos, 11 a menos que o líder e rival, há quatro rodadas para o fim da competição.

Por outro lado, o Valencia, que está na briga por uma vaga na próxima edição das competições europeias, segue na 8ª posição com 47 pontos. A diferença para a Real Sociedad, em 6º lugar, que garante uma vaga na Liga Conferência, é de quatro pontos.

Barcelona x Valencia

Um primeiro tempo animado, com os goleiros como protagonistas. O Barcelona começou melhor e abriu o placar com Fermín López, que aproveitou assistência do brasileiro Raphinha. Mas, o Valencia buscou o empate com Hugo Duro, em lambança de Ter Stegen. O alemão tentou driblar o atacante adversário e deu de presente um gol para os visitantes. Por outro lado, Mamardashvili, já nos acréscimos, foi expulso por colocar a mão na bola fora da grande área, ao ser driblado por Lamine Yamal.

Na volta do intervalo, o Barcelona fez alterações na equipe e Lewandowski deixou tudo igual logo aos três minutos. Assim, o Barça foi em busca da virada e dominou o restante da partida. O Valencia, mesmo com um jogador a menos, conseguiu levar perigo nos contra-ataques, mas foi o Barça quem balançou a rede. Aos 36 minutos, Lewandowski voltou a brilhar e garantiu a virada para o Barcelona em outra falha de um goleiro no jogo. Doménech saiu mal de soco no escanteio e sobrou para Lewa, de cabeça, colocar os catalães em vantagem. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Lewa anotar um hat-trick após bela cobrança de falta.

