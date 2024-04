Willian Bigode volta a treinar e aumenta opções de Carille no Santos

Willian Bigode tem dez partidas com a camisa do Santos - (crédito: Raul Baretta/ Santos FC)

O técnico Fábio Carille terá mais uma opção para montar o ataque do Santos para os jogos da Série B do Brasileirão. Isso porque, nesta segunda-feira, o atacante Willian Bigode voltou a treinar normalmente com o grupo após ficar quase dois meses fora por conta de lesão.

Willian lesionou o músculo anterior da coxa esquerda no dia 8 de março e, desde então, está fora de ação no Peixe, buscando melhorar as partes clínica e física. Assim, a expectativa é que ele seja relacionado para enfrentar o Guarani na próxima segunda, dia 6 de maio.

A lesão do atacante ocorreu em um treino no CT Rei Pelé, quando ele tentava uma finalização. Willian Bigode foi titular em algumas partidas do Campeonato Paulista. Por conta do problema, atuou em apenas dez jogos, com dois gols marcados.

Com a volta de Willian, Carille ganha mais uma opção para o ataque santista. Julio Furch é o titular do Santos, contudo ainda não tem condições de atuar os 90 minutos. Nas duas partidas nesta Série B, ele foi substituído em todas elas, dando lugar a Enzo Monteiro e Morelos.

Santos lidera Série B

O Peixe lidera a Série B com duas vitórias em dois jogos (junto com Sport, Chapecoense e Operário), a última fora de casa sobre o Avaí por 2 a 0, na sexta-feira.

Agora, a equipe da Baixada Santista foca no duelo contra o Guarani, na segunda-feira (6), às 21h (de Brasília).

