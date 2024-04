Santos fará amistoso com o Boca Juniors durante a Copa América

O Santos acertou a realização de um amistoso internacional contra o Boca Juniors, da Argentina, no próximo dia 26 de junho. A partida será em La Bombonera, o estádio do Boca, em Buenos Aires. O confronto, mesmo com caráter amistoso, terá um troféu em disputa e ocorrerá durante a Copa América.

A competição continental não irá paralisar a Série B e o Santos pretende ter força máxima para o amistoso diante do Boca. Assim, o clube espera que a CBF realize uma alteração na tabela da competição. De acordo com projeções feitas pelo próprio Santos, o ideal seria jogar a 12ª rodada, contra o Mirassol, no dia 21 de junho e a 13ª, diante da Chapecoense, no dia 30.

Com essas alterações, o Santos teria nove dias entre os jogos e tempo suficiente para ir e voltar da Argentina, utilizando seus principais jogadores. O acerto pela realização do amistoso aconteceu entre o clube e a empresa argentina Proenter, que irá pagar todas as despesas da equipe durante sua estrada na Argentina e ainda oferecer um cachê pela participação.

Santos e Boca já fizeram duas finais de Copa Libertadores, nos anos de 1963 e 2003. Na primeira, a vitória foi do Peixe, mas os argentinos levaram a melhor 40 anos depois.

