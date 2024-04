São Paulo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

São Paulo x Palmeiras - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

A quarta rodada do Brasileirão se encerra nesta segunda-feira (29/4) em grande estilo. Afinal, às 20h (de Brasília), no Morumbis, São Paulo e Palmeiras fazer um clássico repleto de rivalidade. A equipes estão longe dos líderes, na metade de baixo da tabela e precisam da vitória. O Palmeiras tem quatro p0ntos (14º) e o São Paulo, três (16º). A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 18h30, com um esquenta e um pré-jogo sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

O Choque-Rei desta segunda-feira ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Giovanni Danjo nas reportagens. Não perca a cobertura deste clássico com a Voz do Esporte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.