Chuteira de Ouro: Kane tem boa vantagem antes da semifinal da Champions

Harry Kane é o artilheiro do Campeonato Alemão com 35 gols em 31 partidas - Foto: Alexandra Beier/AFP via Getty Images - (crédito: Alexandra Beier/AFP via Getty Images)

As semifinais da Champions 2023/24 agitam o futebol europeu nesta semana. Com o duelo entre os multicampeões Real Madrid e Bayern de Munique em destaque, o clube alemão aposta no poder ofensivo do artilheiro Harry Kane, que lidera, com folga, a briga pela Chuteira de Ouro nesta temporada.

Dessa maneira, com os dois gols marcados na vitória por 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, na reta final do Campeonato Alemão, Harry Kane chegou aos 35 gols na temporada e aparece como líder da lista da Chuteira de Ouro, com 70 pontos.

Ao mesmo tempo, atrás do artilheiro do Bayern está Kylian Mbappé, que marcou “apenas” 26 gols na temporada e é o segundo da lista da Chuteira de Ouro com 52 pontos. Contudo, o atacante francês, além da reta final da Ligue 1, também está na semifinal da Champions com o PSG e pode somar mais pontos até o fim de 2023/24.

Confira a lista atualizada da Chuteira de Ouro:

Harry Kane (Bayern de Munique) – 35 goles / 70 pontos

Kylian Mbappé (PSG) – 26 gols/52 pontos

Serhou Guirassy (Stuttgart) – 25 goles / 50 pontos

Lois Openda (RB Leipzig) – 24 gols / 48 pontos

Lautaro Martínez (Inter) – 23 gols/46 pontos

Erling Haaland (Manchester City) – 21 gols / 42 pontos

Luuk de Jong (PSV) – 27 gols / 40,5 pontos

Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) – 27 gols / 40,5 pontos

Cole Palmer (Chelsea) – 20 gols / 40 pontos

Viktor Gykeres (Sporting) – 26 gols / 39 pontos

