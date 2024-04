Torcedores do São Paulo apontam favorito para o Choque-Rei

O São Paulo encara o Palmeiras nesta segunda-feira (29), às 20h, no MorumBIS, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Choque-Rei tem tudo para ter um clima quente, muito por questão do que vem sendo os últimos encontro entre as duas equipes. Contudo, para os torcedores são-paulinos, existe um favorito.

Em conversa com o Jogada10 antes da partida, o bancário Alisson Polinero, de 38 anos, acredita em um jogo bem parelho, mas prevê um clássico quente, onde o Tricolor tem que provocar o Palmeiras, como fez nas últimas partidas.

“Hoje será um jogo bem parelho, mas acredito que o São Paulo é favorito. Muito pelo técnico que assumiu. O Palmeiras tem um time cascudo e um bom técnico, mas o São Paulo tem mais chance. Vai ser bem quente, o Palmeiras é bem mimizento, o Abel sempre da chilique, peitou o Calleri já. O São Paulo tá na dele, fez certo em provocar, faz parte do jogo”, disse Alisson.

Favoritismo ronda o estádio do São Paulo antes do clássico

Já Gerson Pereira do Nascimento, de 36 anos, está ainda mais otimista. O administrador de rede acredita que a vitória na Libertadores, na última quinta-feira, inflamou o time e já espera um novo ”chilique” de Abel Ferreira.

O retrospecto do São Paulo é mais favorável. O time que bate de frente com o Palmeiras é o São Paulo. E vindo de uma vitória na libertadores, o time está mais confiante Em questão nas brigas dos últimos jogos, eles tem medo da gente (São Paulo), não tem muita questão. É o time que bate de frente com eles, eles tem que ter medo e vão sempre querer arrumar uma briga. O abel vai arrumar uma desculpa com o juiz, que a torcida está xingando, nada a ver com o futebol dentro de campo. São Paulo tem que provocar mesmo.

