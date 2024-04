Belmonte se reencontra com Abel e pede desculpas por confusão

Antes de São Paulo x Palmeiras, na noite desta segunda-feira (29), o diretor de futebol tricolor Carlos Belmonte e o técnico palmeirense Abel Ferreira se reencontraram pela primeira vez após a confusão entre ambos, em março. Na altura, os dois discutiram e o dirigente xingou o treinador de ‘português de m.’. Agora, entretanto, ambos se viram num ambiente bem mais amistoso e Carlos pediu desculpas ao lusitano.

O reencontro dos dois já tinha sido alinhado pelas diretorias tricolor e palmeirense. Os presidentes Júlio Casares e Leila Pereira apararam as arestas para que Belmonte e Abel pudessem se reencontrar. De fato, o dirigente são-paulino já estava esperando o treinador português na chegada da delegação alviverde ao Morumbi. Os dois se cumprimentaram e Belmonte se desculpou pelas palavras e ofensas do último mês de março.

Para Abel Ferreira, esta foi a primeira ida ao Morumbi após aquele dia. No clássico de então, Abel reclamou muito da arbitragem no empate em 1 a 1, pelo Campeonato Paulista. Chegou a haver uma discussão entre as delegações dos dois clubes, na qual Belmonte chamou Abel de ‘português de m.’. O caso, obviamente, repercutiu de maneira negativa.

São Paulo x Palmeiras nesta segunda começa às 20 h pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

