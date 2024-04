John Kennedy nega participação em festa com atletas do Fluminense

O atacante John Kennedy se manifestou pela primeira vez após o afastamento no Fluminense. Nesta segunda-feira, pelas redes sociais, o camisa 9 tricolor pediu desculpas à torcida e companheiros de clube e disse que vai trabalhar para recuperar seu espaço.

Na última terça-feira, o Flu informou que, além de John Kennedy, outros três atletas estavam afastados por indisciplina. São eles: Kauã Elias, Arthur e Alexsander. Segundo o “ge”, os quatro organizaram uma festa no hotel que serviu de concentração para a delegação tricolor antes do clássico com o Vasco, no dia 20.

Na nota publicada nesta segunda, porém, John Kennedy afirmou que não participou do evento. O atacante, aliás, ressaltou ainda que esta situação lhe trouxe “problemas familiares”.

Veja a nota de John Kennedy

“Venho me manifestar sobre os últimos episódios. Sei que meu comportamento não foi dos melhores nos últimos dias. Sei que tanto em campo como fora não venho entregando o que esperam de mim. Quero pedir desculpas ao clube, à comissão técnica, aos companheiros de equipe e, principalmente, à torcida, que sempre me apoiou, mas queria deixar claro que eu não participei da festa na concentração que foi noticiado. Essas notícias acabaram trazendo muitos problemas para mim, para minha família e, principalmente, para a mãe da minha filha, que é a mulher que eu amo. E isso acabou trazendo uma exposição negativa e desnecessária para ela. Cometi erros, estou sofrendo, mas assumo, como homem que sou, e aceito todas as punições que me colocaram. Prometo que vou trabalhar e me esforçar para recuperar a confiança de todos vocês.”

