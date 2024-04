Em jogo eletrizante, Mirassol bate Ceará e vence a primeira na Série B

Em um duelo eletrizante, o Mirassol derrotou por 3 a 2 o Ceará na noite desta segunda-feira (29), no desfecho da segunda rodada da Série B do Brasileiro. O Leão abriu dois gols de vantagem na primeira etapa e viu a reação do Vozão, que deixou tudo igual na segunda etapa. Mas chegou ao gol da vitória em uma cobrança de falta perfeita.

Com o resultado no Estádio Campos Maia, o Maião, o Mirassol soma os seus primeiros três pontos e sobe na tabela, pulando para o décimo lugar. Assim, sai da incômoda zona de rebaixamento. O Ceará, por outro lado, aparece na 13ª posição, com apenas um ponto.

As equipes voltam a campo na próxima semana pela terceira rodada da Segunda Divisão. Na segunda-feira (6), às 19h, o Ceará enfrenta o CRB na Arena Castelão. No dia seguinte, às 21h, o Mirassol visita o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Os gols

O Mirassol abriu o placar aos 21 minutos em um golaço de Fernandinho depois de vacilo da retaguarda alvinegra. Aos 41, os donos da casa ampliaram com Gabriel após outra falha defensiva do adversário, desta vez na saída de jogo. O técnico Vagner Mancini promoveu mudanças, e o Ceará igualou em um intervalo de apenas minutos. Primeiro, com Janderson completando cruzamento, e depois com Lourenço, aos 23. O time paulista contou com um toque de classe de Danielzinho em cobrança de falta perfeita, aos 37 minutos, para assegurar a vitória.