Abel critica falta de efetividade do Palmeiras no Choque-Rei

Após o empate sem gols do Palmeiras com o São Paulo, nesta segunda-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira criticou a falta de efetividade de sua equipe na partida. De acordo com o português, as oportunidades criadas foram tão evidentes que poderiam ser comparadas com pênaltis perdidos. No caso, o treinador se referia às chances de gol dos atacantes Lázaro e Endrick, ambas desperdiçadas.

Questionado sobre o que teria faltado para o Alviverde sair com a vitória, Abel citou os lances dos dois jogadores, afirmando que uma partida como estas define-se nos detalhes. Além disso, citou ter chamado a atenção de Lázaro e Endrick, pelos gols perdidos. Embora também tenha citado a jogada do são-paulino Calleri, que acertou a trave, ele disse que viu um jogo bastante equilibrado.

“Faltaram dois ‘pênaltis’ que tivemos, um no pé do Lázaro e outro do Endrick, de fazer o gol. Não vai haver tantas oportunidades flagrantes no jogo e tivemos duas. No nosso momento de pressão forte, depois a pressão de Endrick resultou na recuperação de bola. Ninguém queria fazer o gol mais do que o Lázaro e eu falei para ele há gols que não se pode perder. E o Endrick também, demorou muito para decidir. Mas o adversário também teve o Calleri, que meteu a bola na trave. Foi um jogo de equilíbrio, na minha opinião”.

Sem muito tempo para reclamar da sorte, o Palmeiras já volta a campo na próxima quinta-feira, fora de casa, diante do Botafogo-SP, pela Copa do Brasil.

