Bahia x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (30), Bahia e Criciúma abrem a terceira fase da Copa do Brasil, em confronto que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador. As duas equipes chegam para o desafio após terem vencido seus compromissos no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h, na capital baiana.

Onde assistir

A partida terá transmissão do sportv (fechada) e Premiere (pay-per-view), a partir das 18h40.

Como chega o Bahia

Classificado para esta terceira fase após eliminar o Caxias, nos pênaltis, o Bahia esteve em campo pelo Brasileiro, no último sábado. A equipe venceu o Grêmio, em jogo marcado por polêmicas, mas mostrou uma boa atuação. Para o confronto desta terça, o zagueiro Cuesta está de volta ao time titular, após cirurgia no nariz, entrando no lugar de Kanu. Por outro lado, Acevedo e Ryan seguem lesionados e são baixas para a equipe de Rogério Ceni. Mesmo assim, outras mudanças podem acontecer e o técnico não descarta mexer no ataque, onde Biel e Thaciano disputam posição. No meio-campo, Everton Ribeiro pode ser poupado, dando lugar a De Pena.

Como chega o Criciúma

Se o Bahia venceu bem no fim de semana, o Criciúma deu show. A equipe catarinense goleou fora de casa o Vasco, por 4 a 0, chegando muito embalada para este compromisso. Ainda assim, a equipe do técnico Cláudio Tencati tem alguns desfalques certos. O volante Barreto está suspenso e poderá dar lugar a Newton no meio-campo. Já Arthur Caíke já jogou fases anteriores da Copa do Brasil pelo Sport, o que deve dar uma vaga no time ao também atacante Felipe Vizeu.

BAHIA x CRICIÚMA

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e horário: 30/4/2024 às 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

BAHIA: Marcos Felipe; Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly; Thaciano (Biel) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Ángel (Walisson Maia) e Marcelo Hermes; Meritão, Newton, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Bolasie e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

