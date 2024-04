Brasil vence a Colômbia e garante vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20

O Brasil está classificado para a Copa do Mundo Feminina Sub-20. Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira bateu a Colômbia no Sul-Americano da categoria e garantiu vaga no Mundial. O torneio da Fifa acontecerá entre agosto e setembro, na Colômbia.

O triunfo sobre as Cafeteras nesta segunda foi por 1 a 0, com gol da zagueira Rebeca, aos 35 do primeiro tempo. Dessa forma, a Seleção Brasileira segue na liderança do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

Sob o comando de Rosana Augusto, o Brasil entrou em campo com: Rillary; Guta, Rebeca, Duda Mineira e Gi Fernandes; Lara (Marzia), Guima, Vi Amaral e Milena; Vendito e Gisele (Gi Canali).

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quinta-feira, diante da Venezuela. No domingo, porém, no último dia do torneio, o Brasil encara o Peru. Os dois jogos acontecem no Estadio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, no Equador.

O Brasil venceu todas as nove edições do Sul-Americano Feminino Sub-20 e agora busca o decacampeonato. No Mundial, entretanto, a Seleção Brasileira jamais conseguiu ser campeã e tentará o título inédito neste ano. As melhores participações foram em 2006 e 2022, quando ficou em terceiro.

