Muros de São Januário amanhecem pichados com críticas à 777 e ao CEO

Em meio à crise que se instaurou no Vasco após a goleada sofrida para o Criciúma, os muros de São Januário amanheceram com pichações. Assim, as principais manifestações foram contra a 777 Partners, a SAF e o CEO Lúcio Barbosa. Ainda na manhã desta terça-feira (30), funcionários do clube pintaram o local novamente, visto que o ato aconteceu durante a madrugada.

As mensagens de protesto continham adesivos e palavras de ordem contra a empresa norte-americana, que controla as ações da SAF vascaína. Algumas das pichações pediam a saída da 777 Partners, enquanto outras ameaçavam o CEO do clube carioca.

Isso aconteceu no dia seguinte do encontro de membros de organizadas com jogadores e dirigentes no CT Moacyr Barbosa, ocorrido nesta segunda-feira (29). Depois do revés por 4 a 0, Ramón e Emiliano Díaz deixaram o Cruz-Maltino, que terá que procurar um novo comandante para a sequência da temporada.

Além disso, os torcedores também protestaram contra a maneira como o clube gastou na janela de transferências, na montagem de seu elenco para 2024. Dessa forma, alguns escreveram frases como: “200 milhões para o que?” e “o Vasco não precisa de vocês”.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Fortaleza, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Por fim, o confronto acontece no Castelão, enquanto a volta está marcada para o dia 21, às 21h30 (de Brasília), na Colina Histórica.

