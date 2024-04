Dirigente do Flamengo celebra resultado de efeito suspensivo de Gabigol

Rodrigo Dunshee, vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, celebrou o resultado do julgamento do efeito suspensivo de Gabigol no CAS. O dirigente enalteceu o placar de 3 a 0 a favor do pedido da defesa, explicando que essa é uma comprovação que a mesma está no caminho certo.

“Recebemos com muita satisfação e alegria o resultado do julgamento do efeito suspensivo do Gabriel, lá no CAS, por 3 a 0. Essa decisão reconheceu que as chances de sucesso do Gabriel são razoáveis, e, portanto, não seria justo que ele ficasse um ano sem poder exercer a profissão dele enquanto esse recurso é julgado. A decisão não entra em maiores detalhes sobre a chance de sucesso, mas é um início animador”, disse Rodrigo Dunshee.

“A gente fica feliz que a decisão de recorrer ao CAS foi um acerto. Como o Gabriel é um atleta internacional, ele pode ser julgado na primeira instância pelo tribunal pleno aqui no Brasil, e na segunda instância no CAS na Suíça. A gente fez a opção de usar esse benefício ao atleta internacional que o Gabriel é, porque a gente entendeu que seria uma garantia de um julgamento menos emocionado, vamos dizer assim, no exterior. Então, estamos no caminho certo, com muita felicidade e vamos poder contar com o Gabriel que faz muita falta. Vamos em frente”, completou.

Com o efeito suspensivo, Gabigol está liberado para treinar e jogar pelo Flamengo. A expectativa, aliás, é que ele fique à disposição de Tite para o jogo contra o Amazonas, na quarta-feira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.