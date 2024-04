Vasco acerta venda de Galarza ao Talleres

Galarza está de saída do Vasco. Seu último jogo com a Cruz de Malta foi em agosto de 23 - (crédito: Foto: Daniel RAMALHO/VASCO)

O Vasco acertou a venda do volante Matías Galarza ao Talleres-ARG, time cujo qual estava emprestado desde 2023. O Cruz-Maltino, no entanto, não confirmou os valores da negociação.

Galarza, paraguaio de 22 anos, estava na equipe argentina por empréstimo com opção de compra, exercida nesta terça-feira (30). Ele estava no Vasco desde 2020, quando foi prospectado jovem junto ao Olímpia-PAR.

Ele chegou por empréstimo, mas logo no ano seguinte teve 60% de seus direitos comprados pela equipe carioca, por 500 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões, à época).

Desde que chegou ao Talleres, em agosto de 2023, Galarza já realizou 20 jogos, marcando um gol. Ele alterna entre reserva e titular na equipe do técnico Walter Ribonetto, que disputa a Libertadores-2024. Na competição internacional, aliás, o volante atuou em duas oportunidades.

Pelo Vasco, ao todo foram 58 jogos, com cinco gols e três assistências na conta. Quatro dessas aparições em gols aconteceram logo em suas sete primeiras partidas (em 2021), com o jogador dando indícios de que viria a render bons frutos para a Colina. Ele chegou a defender a seleção do Paraguai no período.

Confira o pronunciamento do Vasco

“O Vasco da Gama informa que acertou a venda do volante Matías Galarza ao Talleres, da Argentina. Os clubes selaram acordo nesta terça-feira (30) e o atleta passa a pertencer ao clube argentino de forma definitiva.

O Gigante da Colina deseja todo sucesso ao jogador, que chegou ainda para #BaseForte e atuou em 58 partidas pela equipe profissional, marcando cinco gols.”

