Influenciador digital festeja lucro de R$ 1 milhão com o Botafogo

Registro de Gabriezão no estádio Nilton Santos para acompanhar a um dos jogos do Botafogo - (crédito: Foto: Instagram @gabrielzao)

Vitória dupla! O resultado positivo do Botafogo por 2 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (28), permitiu ao Alvinegro assumir a liderança no início da Série A. O triunfo foi ainda mais especial para um torcedor da equipe de General Severiano: Gabriel Laterce, o Gabrielzão. Isso porque o influenciador digital alcançou a marca de R$ 1 milhão de lucro. No caso, após um ano de apostas somente no seu time do coração.

“A história está escrita. Um ano sofrendo hate e todo mundo arrumando problema no que for. Acabo de chegar a R$ 1 milhão de lucro com o Botafogo nesses 365 dias. Só eu sei o que seguro toda vez que me exponho assim. Escrevi meu nome na história das apostas”, celebrou Gabrielzão, através do seu Instagram.

Desafios com seguidores

Seu sucesso nas redes sociais é evidente, pois são mais de dois milhões de seguidores no Instagram. Na rede social, ele é conhecido por gravar vídeos de uma forma que ficou famosa: abordar quem o acompanha na rede social e oferecer prêmios após desafios. Gabriel intitulou tal dinâmica de “Dupla Aposta”. Após a conquista milionária, o influenciador relembrou o começo de sua trajetória.

“A gente percebeu que as casas de apostas estavam pagando muito errado as cotações do Botafogo. E, como bom botafoguense, eu conheço bem o meu time. Então, passamos a fazer um acompanhamento de perto do time e apostando em cima dele. Vimos, no ano passado, o Botafogo por 30 rodadas na liderança do campeonato, e conseguimos, mesmo com aquele segundo turno pífio do Botafogo, terminar com mais de 600 mil reais de lucro. Este ano, já ultrapassamos a casa dos 400 mil reais de lucro. Só contra o Flamengo foram mais de 290 mil”, complementou.

Vibração com o feito milionário e liderança do Botafogo

Gabrielzão frisou as críticas que recebe de torcedores rivais pela sua decisão de fazer apostas apenas com seu time do coração. Além disso, comemorou a marca milionária junto com a liderança do Botafogo.

“É algo surreal pensar em fazer um dinheiro desse com um time só, ainda mais em se tratando do Botafogo, que é menosprezado por muitos. E, mais uma vez, a gente mostra que o trabalho é bem feito, com o Botafogo assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro de novo, assim como no ano passado, quando ninguém acreditava”, finalizou.

O compromisso seguinte do Glorioso será diante do Vitória pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos, na próxima quinta (02/05). Já no Campeonato Brasileiro, seu próximo adversário será o Bahia, também em casa, no próximo domingo (05).

