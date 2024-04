Flamengo x Cruzeiro (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (1), às 14h, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. A partida será na Gávea, no Rio de Janeiro. Na classificação, o Rubro-Negro é o oitavo colocado, com seis pontos. A Raposa, em contrapartida, com um ponto a mais, é a quinta.

Onde assistir

Em resumo, a partida conta com a transmissão do SporTV.

Como chegam Flamengo e Cruzeiro

O time carioca vem de uma grande vitória contra o Santos por 3 a 1, na Vila Belmiro. Aliás, em campo, destaques para Shola e Victor Silva. Assim, a expectativa é que o técnico Mário Jorge mantenha a mesma formação para o confronto na Gávea.

Assim como o Flamengo, o Cruzeiro também venceu na última rodada. Em casa, bateu o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Pedrão, já no segundo tempo.

FLAMENGO X CRUZEIRO

Quinta rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 01/05/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Lucas Furtado; Daniel Sales, João Souza, Carbone e Ainoã; Fabiano, Jean Carlos e Lucyan; Hassan, Shola e Pedro Estevam. Técnico: Mário Jorge

Cruzeiro: Marcelo; Dorival, Pedrão, Bruno Alves e João Gabriel; Seninha, Xavier, Gui Meira e Jhosefer; Ruan Índio e Tevis. Técnico: Fernando Oliveira

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Marcelo Araujo Ossimo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.