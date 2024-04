América-MG e Corinthians empatam no Brasileirão Sub-20 e se mantém na parte de baixo da tabela

Com gols de Luiz Fernando e Thauan no segundo tempo, América-MG e Corinthians empataram em 1 a 1 no Brasileirão Sub-20. Os times, dessa forma, seguem com apenas uma vitória neste começo de campeonato. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (30/04), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da competição.

América e Corinthians não vêm apresentando boas atuações no Brasileirão Sub-20 e estão na parte de baixo na tabela de classificação. Com este resultado, Coelho e Timão ficaram no 12° e 17° lugar, respectivamente.

LEIA MAIS: Atlético-MG x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Primeiro tempo

O América começou com muito volume de jogo e quase marcou logo no começo de partida. Afinal, aos dois minutos, Thauan recebeu na intermediária e chutou de longe, tirando tinta da trave. Em seguida, Karlos Samuel efetuou um belo giro na entrada da área e finalizou na direção do gol, mas Cadu fez uma defesa segura.

O Corinthians, que vinha sendo pressionado em campo, adiantou as linhas de marcação e cresceu de produção no fim do primeiro tempo. Assim, aos 45 minutos, Caipira desarmou Samuel Bastos na saída de bola e chutou colocado no ângulo, tirando tinta do travessão.

Gol do Corinthians

O Timão voltou com mais intensidade no segundo tempo e foi coroado com um gol aos 19 minutos. Afinal, Luiz Fernando, que estava no banco de reservas, recebeu um lançamento da defesa alvinegra e bateu colocado no canto esquerdo, sem chances para Carlão.

Reação do América

O Coelho não se intimidou depois do gol sofrido e conseguiu chegar ao empate aos 36 minutos. Após uma rebatida da defesa adversária, Thauan entrou na área, passou por quatro marcadores e chutou forte no meio do gol, deixando tudo igual.

O América partiu em direção ao ataque depois do gol, mas não conseguiu furar os defensores do Corinthians, que se defenderam bem e conseguiram segurar um empate fora de casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.