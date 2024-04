Pablo Maia pode passar por cirurgia; volante do São Paulo lamenta

Com lesão na coxa esquerda, o volante do São Paulo, Pablo Maia, passará por exames detalhados para decidir como tratar o problema em questão. Trata-se de uma contusão no tendão no conjunto do semitendíneo e bíceps femoral.

Segundo o portal “Ge”, o clube ainda não descarta uma possível cirurgia, já que se trata de uma lesão grave. A outra opção seria um tratamento mais conservador, com repouso e posterior trabalho de fisioterapia.

O jogador, aliás, já se manifestou sobre a lesão, afirmando estar “comprometido com a recuperação” e buscando o retorno mais “rápido possível”.

“Não ter entrado em campo ontem para ajudar meus companheiros por conta de uma lesão foi uma sensação muito ruim. Mas agora é hora de erguer a cabeça, ter foco no meu tratamento, ficar 100% comprometido na minha recuperação, seguir todos os protocolos médicos e estar de volta o mais rápido possível. Enquanto isso, estarei apoiando meus companheiros de São Paulo durante esse período afastado dos gramados. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho. Em breve, estarei de volta, ainda mais forte e guerreiro do que nunca” manifestou.

Ausente no duelo contra o Palmeiras, Pablo Maia realizou 19 jogos dos 21 do Tricolor na temporada, sendo 17 como titular. Já são 1496 minutos no ano, aliás, quarto jogador de linha no quesito dentre todo o elenco.

