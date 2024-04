Fortaleza x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

David, vice-artilheiro do Vasco no ano, reencontrará o Fortaleza - (crédito: Foto: Reprodução Twitter Vasco)

A Copa do Brasil está, enfim, de volta! E, nesta quarta-feira (1º), muitas emoções estão guardadas para o duelo na Arena Castelão entre Fortaleza e Vasco, pela ida da terceira fase da competição de mata-mata. A bola rola às 19h (de Brasília) deste feriado no estádio cearense, que recebe um verdadeiro duelo de times que vivem momentos opostos na temporada.

Enquanto o Fortaleza é 11º no Brasileirão, lidera seu grupo na Sul-Americana com 100% de aproveitamento, e é semifinalista da Copa do Nordeste, o Cruz-Maltino já amarga três derrotas seguidas e uma posição no Z-4 do Brasileiro, precisando dar uma resposta à sua torcida.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV e no sistema Pay-Per-View pelo Premiere.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza vem de seis jogos sem perder na temporada. O técnico Juan Pablo Vojvoda ignora o mau momento do Vasco e reconhece que terá uma partida complicada pela frente. Lembrando que o Fortaleza vem de empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, também no Castelão.

“Temos que pensar primeiro em nós e em recuperar energias. Vamos trabalhar nos possíveis padrões que tem o Vasco. É um time competitivo, e o treinador que vai estar no comando, com segurança, conhece eles. Vai ser uma partida difícil. Vamos analisar as características dos jogadores e planejar nosso próprio jogo”, revelou o treinador.

Para esse jogo diante dos cariocas, ele ainda não conta com três de seus atletas. Calebe, Kuscevic e Cardona estão lesionados, e não vão poder estar em campo. Além disso, Marinho e Lucas Sasha foram substituídos na última partida reclamando de dores, e aparecem como dúvida.

Como chega o Vasco

Sem técnico, sem diretor executivo anunciado, sem patrocinador máster e sem Payet. É assim que chega o Vasco da Gama para o importante duelo em Fortaleza. Rafael Paiva, treinador da equipe sub-20, é quem comandará o time no Castelão.

O francês está fora do jogo, já que nem relacionado está. É possível, porém, que o novo treinador escale três zagueiros, modificando o esquema que Ramón Díaz vinha utilizando nos jogos do Brasileirão, e voltando à formação que começou o ano. Rojas, Medel e Léo treinaram como trio de zaga.

Possíveis reencontros

David deve ser titular pelo Vasco e terá a chance de reencontrar o Fortaleza, clube que defendeu entre 2020 e 2021 e fez história. Pelo Leão, o atacante soma 112 jogos, 25 gols, 12 assistências e tem dois títulos de Campeonato Cearense (2020 e 2021).

Já pelo lado do Fortaleza, são três os ex-Vasco: Titi, Yago Pikachu e Renato Kayzer. O primeiro defendeu a Cruz de Malta entre 2009 e 2010, enquanto o Pokemon jogou em São Januário entre 2015 e 202o. Kayzer, por sua vez, é cria da Colina, mas só atuou em três oportunidades como profissional – em 2015.

FORTALEZA x VASCO

Jogo de ida – terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 1/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Manuel Brítez, Pedro Augusto, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Zé Welison e Thomás Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

VASCO: Léo Jardim; Rojas, Medel e Léo; Paulo Henrique, Sforza, Hugo Moura, Mateus Carvalho e Lucas Piton; David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

