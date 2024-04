Real Madrid busca empate contra o Bayern com dois gols de Vini Jr

Vini Jr comemora o primeiro gol marcado no empate na Allianz Arena - Foto: Kirll Kudryavtsev/AFP via Getty Images - (crédito: Kirll Kudryavtsev/AFP via Getty Images)

Brilhou a estrela de Vini Jr. Com dois gols do brasileiro, o Real Madrid buscou o empate por 2 a 2 contra o Bayern de Munique nesta terça-feira (30), e conquistou um bom resultado em um dos principais clássicos do futebol europeu, pelo jogo de ida da semifinal da Champions. Além do brasileiro, Sané e Harry Kane também balançaram a rede na Allianz Arena. Dessa maneira, as equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, dia 8 de maio, no Santiago Bernabéu, em Madri. Em caso de novo empate, a decisão será levada para a prorrogação e, consequentemente, pênaltis.

Vini Jr abriu o placar para o clube merengue no primeiro tempo, após assistência magistral de Toni Kroos. Por outro lado, Sané, em grande jogada individual, e Harry Kane, de pênalti, viraram para os alemães. Porém, o brasileiro converteu outra penalidade no jogo, sofrida por Rodrygo, e deixou o duelo em aberto para o duelo da volta, na Espanha, para decidir quem avança à final da principal competição de clubes do planeta.

Além disso, com o gol marcado nesta terça-feira (30), Harry Kane chegou a oito gols nesta edição da Champions e se igualou a Kylian Mbappé na artilharia da competição.

Outro destaque na partida em Munique foi o brasileiro Vini Jr. Nas últimas 17 partidas do atacante na Champions, ele participou de 17 gols, dentre assistências e bolas na rede.

Bayern x Real Madrid

O Bayern de Munique começou melhor a partida e criou as primeiras boas chances. No entanto, a pontaria não estava em dia e o Real Madrid foi fatal. Na primeira oportunidade, Toni Kroos deu um passe magistral para Vini Jr, que superou o goleiro Neuer e abriu o placar aos 23 minutos.

Os donos da casa voltaram do intervalo com alterações na equipe que surtiram efeito. Após o Real Madrid assustar em finalização de Kroos, os bávaros buscaram a virada em apenas três minutos. O atacante Leroy Sané fez uma linda jogada individual e finalizou forte, no canto, para deixar tudo igual aos sete minutos. Aos 11, foi a vez de Harry Kane converter cobrança de pênalti para colocar os alemães em vantagem.

Mas, a estrela de Vini Jr voltou a brilhar. Em outra boa oportunidade para anotar o segundo do jogo, mas o brasileiro parou em grande defesa de Neuer. Porém, Rodrygo sofreu pênalti do zagueiro Kim, e Vini Jr converteu a cobrança para assegurar o empate na Alemanha aos 37 minutos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.