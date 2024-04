Thiago Rosa celebra primeiro gol como profissional e projeta duelo com o Fluminense

O empate entre Sampaio Corrêa e Figueirense por 1 a 1 no último sábado (27), pela Série C, foi especial para Thiago Rosa. O lateral-esquerdo marcou o gol da Bolívia Querida nos minutos finais de jogo. Além disso, foi o primeiro do defensor pela equipe maranhense, assim como seu primeiro como profissional.

Formado nas categorias de base do Grêmio, onde fez duas partidas pela equipe principal, Thiago também acumula passagens pelo Pelotas e Avaí. Em 2023, atuando pelo Leão da Ilha, sofreu com uma lesão que o afastou de quase toda a temporada. Ele falou sobre o sentimento de, enfim, balançar as redes e a importância do resultado conquistado.

“Sentimento único, momento que nunca vou esquecer por envolver muitas coisas para mim. Vindo de um ano em que tive uma lesão, fazer esse gol, sendo o primeiro jogando profissionalmente e pelo Sampaio, vai ficar marcado em minha vida”, disse.

“Esse empate no final nos dá a certeza de que vamos lutar por cada lance do início ao fim do jogo, com muita entrega e acreditando sempre”, completou.

Duelo com campeões da América

Com um empate e uma derrota em dois jogos na Série C, o Sampaio volta suas atenções à Copa do Brasil. Pela competição, o time terá pela frente o Fluminense, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos. Apesar de ser a mandante, a Bolívia vendeu o mando e jogará a partida de ida no Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O confronto será às 16h desta quarta-feira (1),

“A equipe do Fluminense tem muita qualidade, todos sabem disso, não é novidade, eles vindo em um bom momento ou não, será difícil da mesma forma, mas estamos preparados e vamos com tudo para tentar fazer um resultado positivo neste primeiro jogo”, contou o lateral.

