Palmeiras deve ter o retorno de Zé Rafael na Copa do Brasil

O Palmeiras pode ter uma grande novidade para o duelo diante do Botafogo-SP, quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. O meia Zé Rafael participou de todo o treino desta terça, na Academia de Futebol, e deve retornar ao time de Abel Ferreira.

O jogador está totalmente recuperado de uma lombalgia que o tirou de ação por praticamente um mês. Afinal, ele não atua desde a final do Campeonato Paulista. O meia participou das atividades com os atletas que foram reservas no empate em 0 a 0 com o São Paulo, no MorumBIS, na última segunda-feira.

Os titulares no Choque-Rei ficaram na área interna do CT para trabalhos regenerativos. Por outro lado, Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de grave lesão no joelho, seguiram fazendo atividades específicas.

Ainda não se sabe se Zé Rafael vai começar como titular da equipe. Contudo, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns nomes para o confronto. O treinamento desta quarta-feira deve definir o time que vai a campo no Allianz Parque.

A partida de volta entre Palmeiras e Botafogo-SP está marcada para a quinta-feira, 23 de maio, às 19h (de Brasília), em Ribeirão Preto. A expectativa do treinador e da torcida é que o Verdão consiga uma boa vantagem para poder dosar as energias dos jogadores entre Brasileirão e Libertadores.

Já no próximo domingo, a equipe alviverde volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, quando visita o Cuiabá às 18h30 (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.