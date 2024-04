Flamengo x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Flamengo e Amazonas nesta quarta-feira (1), às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, ganhou um caráter ainda mais especial. Afinal, pode marcar, em pleno Maracanã, o retorno de Gabigol, que recebeu efeito suspensivo, aos jogos do Rubro-Negro.

O jogo de volta está marcado para o dia 22 de maio.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem o confronto.

Como está o Flamengo

Se por um lado o Flamengo pode contar com o retorno do Gabigol, por outro não terá Arrascaeta e Pulgar. Afinal, uruguaio e chileno se machucaram durante o clássico com o Botafogo, no domingo. Dessa forma, a expectativa é que Gerson e Allan iniciem o confronto na equipe titular.

Aliás, quem pode ficar à disposição de Tite é o atacante Cebolinha, que deixou o departamento médico e, nesta semana, integrou os treinos no Ninho.

Como está o Amazonas

O Amazonas, que disputa a Série B do Brasileirão, conta com uma série de medalhões. Aliás, entre eles estão Jô e Sassá, além de Dentinho, contratado recentemente. No banco de reservas a equipe conta com o técnico Adilson Batista, que já treinou gigantes do futebol nacional.

Para o jogo no Maracanã, o treinador não terá Mantuan, Rafael Tavares e PH, lesionados.

FLAMENGO X AMAZONAS



Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 1/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira (Léo Ortiz), Fabrício Bruno e Matías Viña (Ayrton Lucas); Allan, De La Cruz e Gerson; Bruno Henrique (Everton Cebolinha), Pedro e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Diogo Silva, Alvariño e Fabiano; Xavier, Judá (Jiménez) e Diego Torres; Sassá, Igor Bolt e Ênio (William Barbio). Técnico: Adilson Batista.

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

