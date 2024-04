Borussia Dortmund x PSG: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na semifinal da Champions. Borussia Dortmund e PSG se enfrentam, nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), pelo primeiro duelo entre as equipes nesta fase decisiva do principal torneio de clubes do planeta. Dessa maneira, os alemães querem aproveitar a vantagem de jogar no Signal Iduna Park, com o apoio de seus torcedores, para levar a vantagem para o jogo da volta, em Paris.

Como chega o Borussia Dortmund

O Dortmund vem de uma derrota por 4 a 1 para o RB Leipzig e é apenas o quinto colocado do Campeonato Alemão. No entanto, o técnico Edin Terzic mandou a campo um time alternativo no último compromisso e poupou seus principais jogadores.

Assim, os alemães poderão entrar em campo com força máxima no jogo desta quarta-feira.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG segue na busca do título inédito após bater na trave e ficar com o vice em 2020. Campeão Francês no último final de semana, o Paris Saint-Germain chega forte para a disputa pela vaga na grande decisão após eliminar a Real Sociedad e o Barcelona, nas oitavas e quartas.

Além disso, o técnico Luis Enrique não terá desfalques para este primeiro duelo da semifinal e poderá entrar em campo com força máxima na Alemanha. Mbappé, artilheiro da Champions ao lado de Harry Kane, com oito gols, está confirmado no ataque.

Borussia Dortmund x PSG

Semifinal da Champions – jogo de ida

Data e horário: 01/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlot­terbeck e Ian Maatsen; Emre Can, Marcel Sabitzer, Julian Brandt, Karim Adeyemi e Jadon Sancho; Niclas Füllkrug. Técnico: Edin Terzi?.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira e Beraldo (Lucas Hernández); Zaïre-Emery, Vitinha e Marco Asensio (Kang-in Lee); Bradley Barcola, Dembélé e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: TNT e HBO Max

