Brasileiro se destaca na Sérvia e briga por vaga na Liga Conferência

O atacante Vinicius Mello atravessa um bom momento no futebol da Sérvia. Após marcar pela primeira vez como profissional há três rodadas, o jovem de 21 anos balançou a rede duas vezes nas duas partidas seguintes, totalizando a marca de cinco gols nos últimos três jogos pelo FK Cukaricki. Além disso, o brasileiro detém a estatística de precisar de apenas 52 minutos em campo para marcar um gol.

Contratado em janeiro deste ano pela equipe da Sérvia, Vini Mello já atuou em nove partidas, sendo titular em seis delas. Tanto no Internacional, clube que o revelou, quanto no Charlotte, o atacante encontrou no futebol sérvio a oportunidade de mostrar seu futebol.

“Essa sequência foi o mais importante para eu conseguir estar bem nesse momento, nunca tive uma sequência como essa no profissional e sempre esperei e trabalhei por esse momento, para conseguir desenvolver meu futebol”, disse o brasileiro.

A crescente do Cria do Celeiro vem em um momento chave da temporada. Isto porque o FK Cukaricki briga por uma vaga na próxima edição da Liga Conferência. Com apenas cinco rodadas para o término do campeonato, o time é o quinto colocado, com 51 pontos, cinco atrás do Radnicki 1923, que ocupa a quarta posição.

“Com certeza podemos sonhar com a vaga. Temos jogos importantes e estamos trabalhando forte para conseguir esse objetivo. Estamos confiantes na classificação”, declarou o atacante, que entrou na seleção da rodada da Liga Sérvia nas últimas três rodadas.

Por fim, o próximo compromisso do FK Cukaricki será às 15h30, desta quinta-feira (2), quando recebem o Napredak, pela 33ª rodada da Liga Sérvia.

