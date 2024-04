América-RN x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians vai até o Rio Grande do Norte nesta quarta-feira (1), enfrentar o América-RN, às 20h, na Arena das Dunas, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Timão chega para esta partida após despachar Cianorte e São Bernardo na competição. Em contrapartida, o time de Natal eliminou Costa Rica e São Luiz para poder enfrentar o Alvinegro neste momento do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Amazon Prime

Como chega o América-RN

O América-RN ostenta a maior série invicta dentre todos os 124 times das quatro divisões do Campeonato Brasileiro em 2024. Afinal, são 16 jogos sem perder, contando partidas da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Potiguar e Série D. Aliás, o último revés do Alvirrubro foi em 15 de fevereiro, em um 3 a 0 para o Bahia pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. De lá para cá, foram 10 vitórias e 6 empates, período que também culminou no título invicto do Campeonato Potiguar. Assim, para o embate diante do Corinthians, o técnico Marquinhos Santos não chega só embalado, mas também com nenhum desfalque para o embate.

Como chega o Corinthians

Já o Corinthians também chega empolgado após conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico António Oliveira terá uma série de desfalques para a partida. Começando pelo próprio treinador, que foi expulso contra o São Bernardo e terá que cumprir suspensão. Além disso, Pedro Henrique tem uma lesão muscular na coxa esquerda e Yuri Alberto uma tendinite no bíceps femural da perna esquerda. Por fim, fica a expectativa pelo retorno do zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de dengue, e do meia Igor Coronado, que se recupera de dores no quadril.

AMÉRICA-RN X CORINTHIANS

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 01/05/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena das Dunas, Natal (RN)

AMÉRICA-RN: Dida; Rodriguinho, Gabriel Davis, Antônio e João Lucas; Salazar, Gilvan e Nathan; Giovani, Matheus Bossa e Henrique. Técnico: Marquinhos Santos

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Fausto Vera (Guilherme Biro); Gustavo Mosquito (Pedro Raul), Wesley e Romero. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Hugo Savio Xavier (GO)

VAR: Jose Claudio Rocha (Fifa-SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook