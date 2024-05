Dodi valoriza empate do Grêmio e prevê jogo de volta com apoio da torcida

Dodi valorizou empate do Grêmio fora de casa na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução/Prime Video)

O Grêmio ficou no empate com o Operário nesta terça-feira, pela Copa do Brasil, mas o volante Dodi valorizou o resultado. Após a partida, o meio-campista elogiou o Fantasma, mas disse que o Imortal tem tudo para ficar com a vaga jogando com o apoio da torcida.

“Jogo muito difícil. A equipe deles é bem treinada, sabe sair jogando, é difícil de marcar, mas a gente conseguiu esse empate, que é muito importante. Agora é levar para a Arena, diante do nosso torcedor, para conseguir a classificação”, disse Dodi.

Dodi entrou no segundo tempo e, assim como o time, não fez grande partida. O jogador, contudo, falou que o Tricolor vai se beneficiar por jogar em casa e falou sobre a sequência no Brasileirão.

“A gente sabe que o empate é importante aqui, agora vamos decidir em casa, que é muito importante para nós. Temos que fazer um bom e buscar a classificação. Temos que dar continuidade no Brasileiro, que é muito difícil, mas vamos trabalhar para conseguir as vitórias”, finalizou.

O Grêmio volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, pela Série A. Pela Copa do Brasil, o confronto com o Operário será apenas no dia 22 de maio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.