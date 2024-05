Vôlei de praia: o que está em jogo no Circuito Mundial disputado no DF

As cariocas Carol Solberg (E) e Bárbara Seixas foram as campeãs da etapa de Doha, no Catar, e as últimas classificadas do Brasil no vôlei de praia - (crédito: Volleyballworld/Divulgação)

Lá se vão 13 anos desde a última vez que Brasília recebeu uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Muita coisa mudou, menos a relevância do torneio para a corrida olímpica. A bola subiu na manhã desta quarta-feira (1º/5) para as qualificatórias do Elite16, no Parque da Cidade, e foi dado início às batalhas na areia para garantir um lugar ao sol nos Jogos de Paris-2024.

O Elite16 é a reunião entre as 16 melhores duplas masculinas e femininas do momento. A competição também é considerada vital por contar pontos para o ranking das categorias, principal distribuidor de vagas para a Olimpíada na França. Após a escala no Distrito Federal, a disputa terá apenas mais dois capítulos, em Espinho (Portugal) e Ostrava (República Tcheca).

O ranking será fechado após as duas competições de elite, em 9 de junho. Estarão assegurados na próxima edição dos Jogos Olímpicos as 17 melhores duplas de homens e mulheres. Cada país tem direito a levar dois pares em cada naipe. No feminino, o Brasil obteve as classificações com Duda/Ana Patrícia e Bárbara Seixas/Carol Solberg.

As brasileiras são algumas das principais atrações do torneio com desfecho no domingo. Duda e Ana Patrícia são as líderes do ranking mundial, enquanto Bárbara e Carol ocupam o terceiro posto da Federação Internacional de Voleibol (Fivb). A etapa Brasília é a terceira da Elite16 neste ano, e o Brasil é o único país que esteve no pódio das duas edições femininas. Em Doha, no Catar, as cariocas Bárbara e Carol desbancaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson e faturaram o ouro. Na versão mexicana de Tepic, elas foram bronze.

Tainá/Victoria são as 12ª colocadas do ranking da Fivb e também têm o benefício de iniciar a jornada na fase de grupos, diferentemente de Agatha/Rebecca e Carol Horta/Ana Luiza. Elize/Thamela e Taiana Lima/Talita também estão inscritas na fase prévia e, hoje, por volta das 11h30, travam o primeiro duelo brasileiro na competição.

As maiores atrações internacionais do feminino e candidatas ao pódio são americanas. Atuais campeãs mundiais e também garantidas em Paris-2024, Sara Hughes e Kelly Cheng miram campanha para além do bronze alcançado na etapa de Doha. Vice-líderes do ranking Kristen Nuss e Taryn Kloth buscam a primeira medalha do Elite-16 em 2024.

Para os homens do Brasil, a corrida por título na Elite16 e pelas vagas em Paris-2024 estão sendo mais intensas. Até o momento, o melhor resultado deles na disputa foi a medalha de prata conquistada por George Wanderley e André Stein no México. A dobradinha é a mais bem ranqueada, com a terceira colocação, e a única classificada do país na categoria até o momento. Evandro/Arthur (9º) também estão no páreo.

Como assistir

As estruturas da Elite16 estão montadas nos estacionamentos 12 e 13 do Parque da Cidade. Cerca de 1,5 mil metros cúbicos de areia chegaram de Patrocínio (MG) para a organização tanto das quadras da etapa do Circuito Mundial quanto das competições do Circuito Brasileiro profissional e sub-19, que serão reaproveitados em parques e escolas do DF.

O Governo do Distrito Federal investiu R$ 5,5 milhões e estipulou a meta de 50 mil espectadores nas três competições. As entradas para as partidas são gratuitas e podem ser adquiridas por meio de preenchimento de formulário virtual (clique aqui para acessar). QR Codes que levam à página na internet estarão disponíveis no Parque da Cidade.

Programe-se

Quarta-feira (1º/5)

9h às 19h: torneio qualifying

Quinta-feira (2/5)

9h às 20h: fase de grupos

Sexta-feira (3/5)

9h às 20h: fase de grupos

Sábado (4/5)

9h às 20h: oitavas e quartas de final

Transmissão: SporTV2

Domingo (5/5)

9h às 20h: semifinais, disputas de bronze e finais

Transmissão: SporTV2