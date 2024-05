Para Muricy, estilo de jogo de James não o favorece no São Paulo

James não vem brilhando com a camisa do São Paulo ultimamente - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Os ex-técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, deu suas impressões sobre o rendimento do colombiano James Rodriguez no Tricolor. De acordo com ele, que além de treinador também foi meio-campista dos bons, o estilo de jogo do colombiano vem sendo decisivo para, na verdade, atrapalhá-lo no time do Morumbi.

Embora se derreta pela qualidade técnica de James, Muricy destaca que o futebol brasileiro atualmente é muito físico. E que, para um jogador com as características do meia colombiano, a adaptação é complicada, uma vez que sua maneira de jogar é mais cadenciada e menos intensa do ponto de vista dinâmico.

“Ele é um craque, a coisa mais gostosa de se ver é ele treinar. Faz coisas que o pessoal não faz hoje em dia. Uns passes que até lembram o Ganso. Mas o futebol está muito intenso, no jogo de ontem (contra o Palmeiras), ele estava sem espaço, truncado, tático, de uma intensidade enorme. Você vai no vestiário, os caras arrebentados. E esse estilo não favorece a ele, que sente um pouco. E todos os técnicos exigem muito, pois o futebol é muito físico. O técnico quer o futebol de hoje, onde a bola tem que andar mais rápido. E o James é um cara que cadencia. Às vezes é bom, quando você está ganhando. Mas o jogo foi difícil”, disse Muricy, à ‘TNT Sports’.

Após deixar o São Paulo e retornar posteriormente, James Rodriguez atuou oito vezes, marcando um gol e dando uma assistência. O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (2), pela Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.