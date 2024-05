SAF do Vasco divulga detalhes do balanço financeiro da última temporada

Em meio à crise na temporada, com a goleada para o Criciúma, a SAF do Vasco divulgou o balanço financeiro referente a um ano completo, no caso de 2023. Assim, de acordo com o relatório, o clube teve aumento das receitas brutas, que totalizam R$ 364 milhões. Por outro lado, apresentou um prejuízo de R$ 123 milhões.

Dessa forma, o aumento na receita bruta em 170% é a maior desde 2016, sendo duas vezes maior que a do balanço referente ao ano de 2022 (R$ 135 milhões). No entanto, o prejuízo apresentado é em virtude do aumento nos gastos operacionais, que retratam diretamente os investimentos realizados no elenco.

Entre esses valores estão custos e despesas de pessoal, como pagamento de direitos de imagem, benefícios, manutenções e serviços necessários para a operação do clube.

Redução da dívida

Ainda segundo o documento, da dívida do clube, que era de cerca de R$ 700 milhões, R$ 210 milhões foram pagos até o momento (R$ 90 milhões em 2022 e R$ 120 milhões no ano passado). Com as correções apresentadas, a redução líquida da dívida é de R$ 60 milhões.

O documento aponta que a relação “entre os valores a pagar e valores a receber” apresentou o menor índice da série histórica. O Vasco, portanto, aumentou a capacidade de pagar o que deve, avançando na busca pela estabilidade financeira. Por fim, o balanço informa que o passivo saiu de R$ 594 milhões em 2022 para R$ 601 milhões em 2023., um resultado das dívidas acumuladas pelo clube ao longo dos anos. A SAF reiterou que busca a autossutentabilidade, que passa por três pilares. O aumento de receitas, racionalização dos custos (ter controle das finanças) e redução de dívidas. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.