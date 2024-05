Ex-Botafogo, Bruno Lage pode treinar o Lyon

Ex-Botafogo, Bruno Lage segue vinculado à Eagle Football, empresa do bilionário John Textor, dono de 90% das ações da SAF do Glorioso. Sendo assim, o técnico português pode parar no Lyon, um dos clubes da holding do magnata norte-americano. A informação é do site lusitano “Mais Futebol” e do portal “Uol”, nesta quarta-feira (3).

Lage, no contrato com o Botafogo, assinou para comandar a equipe francesa depois de sua passagem pelo Alvinegro.

Demitido em outubro de 2023, o treinador está livre no mercado desde então. Segundo as publicações, ele poderia chegar ao Lyon na metade deste ano para substituir Pierre Sage, técnico que colocou a equipe na final desta edição da Copa da França, contra o PSG, no dia 25 deste mês.

Se a Eagle Football desistir da ideia de recolocá-lo no Lyon, Lage teria direito, então, a 2,5 milhões de euros (quase R$ 14 milhões) de indenização.

Bruno Lage chegou ao Botafogo em julho de 2023 e ficou somente três meses, deixando o time na liderança do Brasileirão, a sete pontos do segundo colocado (a vantagem chegou a ser de 13). O estopim para sua saída foi ter barrado Tiquinho, no duelo contra o Goiás, pelo segundo turno da competição.

Neste ano, Textor admitiu que se arrependeu de tê-lo demitido. Apesar da declaração do big boss do Mais Tradicional, a relação entre os dois esfriou nos últimos tempos.

