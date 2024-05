Duelos decisivos na Copa do Brasil e clássico: veja o calendário do Vasco em maio

Fora de campo, o Vasco segue na busca por um treinador para a sequência da temporada. No entanto, o calendário do futebol brasileiro não para, e a equipe terá grandes desafios no mês de maio. Entre eles, os dois duelos contra o Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, terá clássico com o Flamengo e complicados confrontos, fora de casa, com Athletico-PR e Palmeiras.

O Cruz-Maltino inicia o mês nesta quarta-feira (1), no jogo de ida da terceira fase da competição nacional. Assim, o confronto com o Leão do Pici acontece às 19h (de Brasília), no Castelão. O jogo de volta está marcado para o dia 21 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Rafael Paiva irá comandar a equipe, de forma interina, após a saída em definido do técnico Ramón Díaz.

Em seguida, no próximo domingo (5), o Gigante da Colina visita o Athletico-PR na Ligga Arena, às 16h (de Brasília). No momento, o time carioca está na zona de rebaixamento, com três pontos, e acumula uma sequência negativa de três derrotas consecutivas no Brasileirão.

Mais um clássico pelo Brasileirão

Uma semana depois, o Vasco voltará à Colina Histórica depois da goleada por 4 a 0 sofrida para o Criciúma. Desta vez, aliás, o confronto será com o Vitória, que também está no Z4, às 11h (de Brasília), dia 12 (domingo). Na sequência, no dia 18 (sábado), às 21h (de Brasília), a equipe joga seu segundo clássico pelo Brasileirão. O adversário, portanto, será o Flamengo, com local ainda a ser definido pela CBF.

Para fechar o mês, o time entra em campo pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Fortaleza. Assim, o duelo está marcado para o dia 21 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Por fim, visita o Palmeiras, na Arena Barueri, dia 26 (domingo), às 16h (de Brasília).

Confira os jogos do Vasco em maio

Copa do Brasil

Fortaleza x Vasco – Castelão, Fortaleza (CE)

01/05 (quarta-feira), às 19h

Brasileirão

Athletico-PR x Vasco – Ligga Arena, Curitiba (PR)

05/05 (domingo), às 16h

Brasileirão

Vasco x Vitória – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

12/05 (domingo), às 11h

Brasileirão

Vasco x Flamengo – Local a ser definido

18/05 (sábado), às 21h

Copa do Brasil

Vasco x Fortaleza – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

21/05 (terça-feira), às 21h30

Brasileirão

Palmeiras x Vasco – Arena Barueri, em São Paulo (SP)

26/05 (domingo) – às 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.